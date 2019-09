Witwe von IS-Terrorist „Deso Dogg“ festgenommen

Drei Jahre lebte Omaima A. unbehelligt in Norddeutschland, nun wurde die Witwe des Berliner Gangsterrappers und späteren IS-Terroristen Denis Cuspert alias „Deso Dogg“ festgenommen. A., die sowohl deutsche als auch tunesische Staatsbürgerin ist, wurde drei Jahre nach ihrer Rückkehr nach Deutschland am Montag in Hamburg verhaftet, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Sie sei dringend verdächtig, in Syrien Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat gewesen zu sein. Cuspert selbst wurde im Jänner 2018 in Syrien bei einem Luftangriff getötet.