Arbeiter erlitt auf Dach epileptischen Anfall

Der Zimmerer musste von der Freiwilligen Feuerwehr Bleiburg mittels eines an der Baustelle befindlichen Krans geborgen werden, erst danach konnten ihn die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes versorgen. In weiterer Folge wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber C 11 ins AUKH Klagenfurt geflogen.