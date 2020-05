Tirol: Fünf Skitourengeher entkamen einer Lawine

Vier Einheimische unternahmen Sonntagfrüh eine Tour in Richtung des östlichen Daunkogels im Stubaital. Gegen 9.30 Uhr befand sich die Vierergruppe über dem Daunkogelferner auf einer Seehöhe von rund 3100 Metern. In derselben Spur ging in einigem Abstand ein 58-jähriger Österreicher ebenfalls in Richtung der Nordwand des östlichen Daunkogels.