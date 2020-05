USA erlauben Einsatz von Wirkstoff Remdesivir

Mehr als 1000 Covid-19-Patienten nahmen an der Studie teil

Das Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) hatte am Mittwoch vorläufige Ergebnisse zu der Studie, an der 1063 Covid-19-Patienten in den USA, Europa und Asien teilgenommen hatten, bekannt gegeben. Demnach verkürzte das ursprünglich zur Behandlung von Ebola entwickelte Remdesivir die Genesungsdauer der Patienten um rund 30 Prozent. Die mit Remdesivir behandelten Patienten benötigten den Angaben zufolge im Mittelwert elf Tage bis zur Genesung. Patienten, die ein Placebo erhielten, benötigten dagegen 15 Tage.