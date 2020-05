Swiss und Die Andern: Klare Ansage mit Haltung

Hoffentlich in Wien

Doch Swiss und Die Andern tragen nicht nur öffentliche Wut und den Wunsch für Frieden und Zwischenmenschlichkeit in sich. Der „Geburtstagssong“ ist eine Ode an einen vermeintlichen Verlierer, der sich seinen Eltern und der Gesellschaft niemals in adäquater Weise präsentieren kann. „Herz auf St. Pauli“ ist die vielleicht eindringlichste Liebeserklärung an die Heimat, die dieser Stadtteil Hamburgs je gehört hat, während „Alkohol“ ganz im Gossenpunk-Style dem Hochprozentigen und der Party huldigt - natürlich nicht, ohne auch hier nachdenkliche Zweideutigkeit einzuweben. „Kein Blatt Papier“ ist gar ein locker dahinschunkelndes Mahnmal für allerbeste Freundschaften. Auf „Saunaclub“ haben Swiss und Die Andern so gut wie nie eine Gemengelage aus Gesellschaftlichem, Politischen und Zwischenmenschlichem gefunden. Wenn alles gut geht und wir etwas Glück haben, darf man die Band am 10. Oktober im Wiener Flex besuchen. Vielleicht ja sogar mit Ferris MC…