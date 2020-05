Wiener Anwalt (74) geht es nun wieder „prächtig“

Zehn Tage lang war der 74-Jährige zunächst als Grippe-Patient in der Rudolfsstiftung behandelt worden, ehe ein Coronavirus-Test positiv ausfallen sollte. 90 Mitarbeiter mussten sich daraufhin in Heimquarantäne begeben. Der Anwalt wurde in der Folge ins Kaiser-Franz-Josef-Spital verlegt, lag danach über Wochen hinweg auf der Intensivstation und war nicht ansprechbar.