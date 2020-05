Arbeiter mit Druckluftnagler am Kopf getroffen

Der folgenschwere Arbeitsunfall ereignete sich gegen 13.50 Uhr in der Ortschaft Plangeross. „Ein 33-jähriger Einheimischer und ein Deutscher (36) führten dort auf einer privaten Baustelle Arbeiten an einem Gebäude durch. Dabei wurde ein Druckluftnagler mit Klammern verwendet, um Holzschindeln an der Fassade zu befestigen“, heißt es im Polizeibericht.