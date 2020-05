Ungarn verschiebt die Schwimm-EM auf 2021

Der Ungarische Schwimmverband (MUSZ) hat die in diesem August geplante Schwimm-EM in Budapest wegen der Corona-Pandemie ein weiteres Mal verschoben. 2020 sei die EM undenkbar, erklärte MUSZ-Präsident Sandor Wladar am Donnerstag im staatlichen Fernsehen M1. Über einen Termin im Jahr 2021 werde der europäische Verband LEN bei seinem Kongress im November entscheiden.