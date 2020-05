Öko-Pionier bei der Reinigung

Als Ladislaus Szabo vor mittlerweile fünf Jahren sein Geschäft Mr. Clean in Oberwart eröffnete, war für ihn klar, dass er den Betrieb so ökologisch wie möglich führen würde. „Im Bereich der Wäscherei verwenden wir hochmoderne Maschinen, die das Gewicht des Inhalts erkennen und das Waschmittel automatisch dosieren“, so der Unternehmer. Und die verwendeten Mittel sind darüber hinaus auf pflanzlicher Basis. Und auch bei der chemischen Reinigung von Kleidung und Textilien geht Szabo mit Blick auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz vor. „Viele andere Betriebe verwenden dafür ein Mittel namens PER. Das ist aber krebserregend und kommt mir nicht ins Haus“, betont der Burgenländer mit dem grünen Herzen stolz. Er setzt stattdessen auf Kohlenwasserstoff: „Das ist genau so effektiv, dafür aber biologisch abbaubar.“