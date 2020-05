„Der Berg baut sich erst auf“

Wird sich der Arbeitsmarkt ihrer Ansicht nach stark verändern?

Da ist sicherlich viel in Bewegung und eine Veränderung wird auch einiges an Positives mit sich bringen. Wir dürfen im Moment nicht alles negativ sehen.



Landesparteichef Walter Steidl hat schon vor längerer Zeit seinen Rückzug angekündigt. Wäre nicht jetzt der ideal Zeitpunkt für einen Wechsel an der Spitze und eine Aufbruchstimmung bei der Salzburger SPÖ?

Der Probleme-Berg baut sich jetzt erst auf und wird uns noch Jahre beschäftigen. Der Wechsel an der Spitze passt in diesem Jahr genau und hat auch noch ein wenig Zeit. Der oder die Neue kann sich dann mit vielen ur-sozialdemokratischen Themen an die Arbeit machen. Vielleicht gibt es im Mai schon eine Entscheidung.