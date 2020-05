Der 1. Mai ohne Fest, dafür aber mit viel Hoffnung

Keine Feste, keine Märsche. Der Tag der Arbeit steht für die Sozialdemokraten im Zeichen des Corona-Krise. Dennoch sind sich die SPÖ-Politiker im Land einig: „Die Sozialdemokratie ist in dieser Zeit so wichtig wie schon lange nicht mehr.“ Die Zahlen sprechen Bände. 30.000 Arbeitslose und 80.000 Bürger in Salzburg sind in Kurzarbeit. „Diese Krise zeigt auch, wie wichtig ein funktionierender Sozialstaat ist“, sagt Arbeiterkammer-Chef Peter Eder. Für ihn ist auch wichtig, dass das Bewusstsein für den 1. Mai wieder geschärft wird. Schließlich haben sich Arbeiter vor 130 Jahren zum Beispiel den 8-Stunden-Tag erkämpft.