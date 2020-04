Abstand halten! Öffis und Büros als Virenfallen

Die Öffis werden hochgefahren, viele Menschen kehren in Büros zurück. Das bereitet Freude, kann aber das Viren-Risiko künftig wieder erhöhen. Ein Blick der „Krone“ in die öffentlichen Verkehrsmittel zeigt: Während das Abstandhalten in so manchem Wiener Bus schon jetzt ein schwieriges Unterfangen ist, sieht es in Tirol noch anders aus. Distanz zum nächsten Fahrgast zu halten ist da noch leicht möglich, Bus, Tram und Co. sind nahezu menschenleer.