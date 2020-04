Stadt-Vize warnt vor Budget-Vollbremsung

Gebremst werde auch bei Förderungen. So gebe es seit Wochen ein fertiges Corona-Paket für die Kultur, das der Stadt-Vize durch Umschichtungen aus dem genehmigten Budget geschnürt hat – die schwarze Finanzabteilung verzögerte aber eine Weiterleitung des Amtsberichts. „Was die Stadt bisher an Förderungen gezahlt hat, ist beschämend. Wir dürfen die Kultur nicht verhungern lassen“, so Auinger.