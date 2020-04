Wien in Städteranking auf Platz eins

Auch in anderen Punkten konnte die Bundeshauptstadt brillieren. So wurden etwa Einrichtungen wie Schulen, Spitäler und Transport ebenfalls äußerst positiv bewertet. Im Bereich „People“ landet Wien somit auf Platz fünf, in der Kategorie „Prerequisites“ auf Platz acht, was einen Gesamtrang von sieben bedeutet. Den höchsten Rang bisher.