Zell am See verabschiedet sich in die 2. Klasse

Was sich in den letzten Wochen bereits abgezeichnet hat, vor sieben Tagen, vielleicht in der Hoffnung auf einen neuen Topsponsor hinauszögert wurde, ist seit Dienstag Gewissheit: Der Traditionsklub FC Zell am See verzichtet auf seinen Startplatz in der Salzburger Liga, tat seine Entscheidung gestern noch dem Fußballverband kund. Und peilt in der 2. Klasse Süd/West, in der auch seine 1b engagiert ist, einen Neustart an.



Als Gründe nennt die Vereinsführung die finanzielle Schieflage und die Corona-bedingte Unsicherheit am Sponsorsektor. Dazu schlug sich der Wechsel eines halben Dutzends Stammspieler - im Gefolge von Coach Hanser - nach Kitzbühel negativ zu Buche. Kommt es ganz dick, könnte Zell am Ende ohne Routiniers dastehen, sollten mit Sahin (eventuell zu Piesendorf), Hamzic (Bramberg), Reindl, Nindl (Kaprun) auch die letzten Getreuen dem Klub den Rücken kehren. Fraglich dann, ob sich 1b-Trainer Peter Zehentmayr mit dem Mangel an Perspektive abfindet.



SFV teilt Montag neu ein

Der Salzburger Fußballverband nimmt sich Montag der Folgen des Zeller Austritts für die Ligen an, trifft eine Neueinteilung. „Grundsätzlich soll die Liga-Stärke erhalten bleiben“, erteilte SFV-Geschäftsführer Haas einer Reduktion etwa der Salzburger Liga auf 13 Vereine vorweg eine Absage. Als erster Aufsteiger kommt damit Siezenheim in Betracht. Es bleibt aber abzuwarten, ob sich bis Freitag nicht noch weitere Vereine zu einem Verzicht entschließen. Eine Anpassung wurde heuer schon mal wegen des Rückzuges des FC Hallein vorgenommen. Fazit: Oberndorf erhält die 2. Landesliga, die Austria 1b kommt in die 1. Klasse Nord zurück.



Trainerwechsel bei Kaprun und Obertrum

Noch wird wegen Corona nicht trainiert, schon aber gibt es Veränderungen im Betreuerstab zweier Unterhausklubs: Leyti Seck sagte Obertrum ade, bei Kaprun übergaben Werner Lederer und Albert Plaickner an Stefan Moser (Taxenbach) das Zepter.