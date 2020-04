Frischling irrte auf Straße umher - gerettet

Passanten hatten das auf der Straße umherirrende Tier entdeckt. Die Finder warteten eine Stunde lang in sicherer Entfernung ab, ob das Muttertier zurückkam, doch so war es nicht. Nach Rücksprache mit dem Jagdaufseher wurde das erst einige Tage alte Schweinchen an die Wildtierhilfe Oggau übergeben und anschließend zum Wiener Tierschutzverein gebracht.