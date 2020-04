Kunstmesse „ART“ Innsbruck: Sanierung gescheitert

Knapp eine Millionen Euro an Forderungen

Die Befriedigungsaussichten der Gläubiger seien „bescheiden“. „Die Gläubiger haben bereits knapp eine Million Euro an Forderungen bei Gericht angemeldet. Der Insolvenzverwalter wird in naher Zukunft in den Verwertungsprozess einsteigen. Sämtliche Assets der ART Kunstmesse GmbH werden verkauft und offen aushaftende Forderungen durch den Insolvenzverwalter betrieben“, so der KSV1870.