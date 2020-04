Dieb stahl „wegen Corona“ Konsolenspiele in Serie

Preise sprunghaft angestiegen

In der Befragung gab der 38-Jährige an, die Nachfrage nach Spielkonsolen und Konsolenspiele sei seit der Corona-Krise sprunghaft angestiegen. Auf Internetplattformen würden Spielekonsolen um 900 Euro zum Verkauf angeboten, die einen Neupreis von 400 Euro haben. Weil die Elektro-Geschäfte aufgrund der Covid-19-Maßnahmen schließen mussten, konnte er keine Ladendiebstähle begehen, und er versuchte daher, am 30. März in das Elektrogeschäft in Gmunden einzubrechen. Als die Alarmanlage auslöste, lief er davon.