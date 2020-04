Probeführerscheinbesitzer mit 155 km/h geblitzt

Eine massive Geschwindigkeitsüberschreitung stellten Trauner Polizisten am 26. April auf der B1 fest. Die Beamten maßen um 16.55 Uhr einen am linken Fahrstreifen Richtung Linz fahrenden Audi A6 in der 70 km/h-Beschränkung. Die Laserpistole zeigte einen Wert von 155 km/h, nach Abzug der Messtoleranz wird eine Geschwindigkeit von 150 km/h zur Anzeige gebracht. Dem 18-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Eferding wurde über Anordnung der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.