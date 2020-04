3D-Kunstwerk bringt Hoffnung in der Corona-Krise

Auf eine Wiese in der Gemeinde Leysin im Schweizer Kanton Waadt hat der französische Künstler Saype ein spektakuläres, rund 3000 Quadratmeter großes Bild eines Mädchens, das über das Tal zum Horizont blickt, gemalt. Dank eines 3D-Effektes sieht es aus luftiger Höhe betrachtet so aus, als sitze tatsächlich ein überdimensionales Mädchen mit einer Schnur von Strichmännchen vor sich in der Landschaft.