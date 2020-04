Paszek: „Fühle mich so fit wie schon lange nicht“

An Fitness gearbeitet

„Ich bin zwar nicht glücklich über die fast zweimonatige Aussperrung vom Tennisplatz, aber ich habe in dieser Zeit sehr viel für die körperliche Fitness arbeiten können. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass ich diesmal ein echtes Comeback - auch leistungsmäßig - schaffen werde.“ Die Spiele gegen starke Gegnerinnen im Rahmen der Serie, die klarerweise ohne Zuschauer über die Bühne gehen werden, sind für die Nummer 473 der WTA-Weltrangliste eine perfekte Plattform, um wieder ins Tennisspiel zurückzufinden: „Nach Verletzungspausen hatte ich eigentlich nie große Probleme, an mein bestes Tennis anzuknüpfen. Aber Verletzungen und Krankheiten haben stets verhindert, dass ich wieder Topleistungen bringen konnte!“