Drei Verletzte bei Verkehrsunfällen mit E-Bikes

Auto gegen E-Bikerin

Am 24. April 2020 gegen 10 Uhr fuhr eine 51-Jährige aus dem Bezirk Braunau mit ihrem Pkw in St. Peter am Hart auf der L1055 in Richtung B148. Bei der Kreuzung mit der B148 kollidierte sie aus bisher ungeklärter Ursache mit der von rechts kommenden E-Bikerin, einer 66-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Braunau.