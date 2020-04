Geisterfahrerin (85) war mit Mopedauto unterwegs

Der verhängnisvolle Irrtum passierte der 85-Jährigen am Donnerstag früh beim Kreisverkehr Unterweitersdorf, wo sie die falsche Ausfahrt erwischte und so auf der S10 in Fahrtrichtung Linz landete. Als sie ihren Fehler bemerkte, wendete sie ihr Mopedauto und fuhr entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Freistadt. Zum Glück war sie bei ihrer Geisterfahrt in einem abgesicherten Baustellenbereich unterwegs. Im Tunnel Götschka legte die betagte Lenkerin abermals eine Wende hin und wurde erst bei der Ausfahrt Unterweitersdorf vom Streckendienst der Asfinag gestoppt.