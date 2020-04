Gedanken und Glossen von Christian Hölbling

Dass die Globalisierung mittlerweile auch im kleinsten Dorf angekommen ist, zeigt sich im Augenblick besonders deutlich. Christian Hölbling widmet sich dem Thema ist seinem Buch „Ins Astloch gemurmelt“ (Wieser Verlag, 104 Seiten, 18,80 Euro) auf so pointierte wie kritische Weise. Er erzählt darin vom Sterben der Dörfer, von der Arbeitsbelastung der Schüler und der Langeweile in der Kirche. Und verabreicht dabei so manche schmerzende Wahrheit in gut verträglicher Dosis. Zu diesen „Satiren, Gedanken und Glossen“ (so lautet der Untertitel) hat der Zeichner Heinz Ortner wunderbare Illustrationen geschaffen. Ein kleines, kluges Büchlein!