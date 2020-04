Jubel über falsche Zahlen bei Corona-Testungen

Unternehmen lieferte gesammelte Zahlen

Und das kam so: Führen private Labore in Wien Testungen durch, haben sie die Ergebnisse bislang an die Stadt geschickt. Von dort wurden sie an den Bund weitergeleitet. Nun können Labore ihre Ergebnisse direkt in das Meldesystem eintragen, was ein Unternehmen in diesem Fall auch tat. Allerdings nicht nur die des Tages, sondern alle bisher durchgeführten - also um 3817 Testungen zu viel.