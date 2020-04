Nach Quarantäne: Zaghafte Rückkehr zur Normalität

Noch ungewöhnlich still

Nur vereinzelt fahren Autos talauswärts. Der Verkehr spielt sich vielmehr eher taleinwärts ab. Bierwagen und Transport-Lkw prägen das Straßenbild. In den Gemeinden selbst sind Post-Zustellautos und Paketzustelldienst-Fahrzeuge omnipräsent. Ansonsten gestaltet sich der gemeindeinterne Verkehr sehr zaghaft. Sowohl in See als auch in Kappl und in Ischgl ist es ungewöhnlich still.