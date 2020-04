Lastwagen ging auf der A21 in Flammen auf

Ein Großaufgebot an Helfern stand am Mittwochabend bei einem Lkw-Brand auf der Wiener Außenring Autobahn in Gießhübl (Niederösterreich) im Einsatz. Mit seinem Lkw-Gespann war ein Berufslenker auf der A21 in Richtung Westautobahn unterwegs, als das Schwerfahrzeug bei Gießhübl Feuer fing. Geistesgegenwärtig lenkte der Chauffeur das tonnenschwere Gefährt ganz nach rechts, verließ die Fahrerkabine und verständigte die Einsatzkräfte.