Zwangspause: Wie unsere Wirte das überstehen

Am 15. Mai dürfen Gasthäuser und Restaurants wieder öffnen. Wie Wirte die unfreiwillige Schließzeit überstehen, was sie aus der Zwangspause mitnehmen, zeigen wir an zwei Beispielen. Da ist Juan Amador, Österreichs höchst dekorierter Koch mit drei Michelin-Sternen und Ziel von internationalem Gourmet-Tourismus. Marion Jambor hat ein feines Beisl, in dem sie sich Stammgäste „herangestreichelt“ hat - die es ihr mit Vorschusslorbeeren in bar dankten.