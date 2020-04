Unito-Chef: „Corona für die Branche wie Urknall“

Die Unito-Gruppe mit Sitz in Salzburg und Graz zählt als Tochterunternehmen der Baur-Gruppe zur Otto Group und ist in Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien, Slowakei und Ungarn mit 617 Mitarbeitern aktiv. Unito-Chef Harald Gutschi sieht im „Krone“-Interview in der Krise Chancen - auch für den stationären Handel. Universal und Otto zählen als Onlinehändler wenig verwunderlich zu den bisherigen Gewinnern der Corona-Krise.