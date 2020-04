340-Mio.-Deal mit Saudis? TV-Sender warnt Klubs

Der mögliche Verkauf des englischen Fußballklubs Newcastle United, dem Team von ÖFB-Kicker Valentino Lazaro, an ein Konsortium mit saudischer Beteiligung droht die Premier League in den Konflikt zwischen den verfeindeten Golfstaaten zu ziehen. Der katarische Fernsehsender BeIN Sports warnte die 20 Vereine und die Führung der Liga in einem Brief vor dem Geschäft.