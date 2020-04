Coronavirus: Arzt zog ins Baumhaus seiner Kinder

Der hölzerne Verschlag, den eine US-Flagge ziert, befindet sich im Garten seines Hauses. Der Grund, warum er sich von seiner Familie isoliere, sei, dass er Patienten behandelt habe, die das Virus haben, so Jason Barnes gegenüber der lokalen Nachrichtenseite „Caller-Times“. „Meine Frau und meine Kinder werden oft mit Krankheiten angesteckt, die ich aus dem Spital mit nach Hause bringe“, so der Familienvater. Dass er sich unter diesen Umständen für einige Zeit isolieren muss, ist für den Notarzt also nur selbstverständlich.