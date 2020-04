Der Justiz-Fahrplan für die großen Prozesse

Am 16. Juni steht das erste Mordverfahren am Plan: Es geht um den Spielplatz-Fall in Zell am See - die „Krone“ berichtete. Der Angeklagte, ein Afghane (19), ist beschuldigt, im August 2019 seinen gleichaltrigen Freund und Landsmann erdrosselt zu haben. Zwischen 7. und 9. Juli soll der Mordfall Lehen verhandelt werden: Der Albaner Klodjan F. (32) soll Anfang Juni 2019 vor einem Lokal einen Bosnier erschossen und dessen Sohn schwer verletzt haben. Und am 9. und 10. Juli wird ein mutmaßlicher zweifacher Mordversuch zum Prozess-Thema - auch in diesem Fall berichtete die „Krone“.