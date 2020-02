Der Lehener Schütze „wollte nicht töten“

Gegen 22 Uhr wollte Dzenis H. nach Hause. Beim Vorbeigehen geriet der Bosnier aber mit einem der drei Albaner in Streit, einem 34-Jährigen. Daraufhin mischte sich „Klod“ ein und verpasste dem Jungvater eine Ohrfeige. Der Bosnier eilte zu seinem Vater, berichtete von der Szene. „Wo ist das Problem?“, wollte Samir H. die Albaner zur Rede stellen. „Klod“ reagierte mit einem Griff in die Umhängetasche seines Landsmannes: Der Anklage nach zog er eine schwarze Pistole der Marke Glock Kaliber 9mm heraus, richtete die Pistole auf Dzenis H. und schoss dem Bosnier in den linken Oberschenkel - ein Durchschuss. Danach, so heißt es in der elfseitigen Anklage, richtete „Klod“ die Waffe auf Samir H. und drückte ab - ein tödlicher Treffer in den rechten Brustbereich. Die Täter suchten sofort das Weite, während Einsatzkräfte versuchten, das Leben des Familienvaters zu retten. Nur Sohn Dzenis überlebte.