Neuer Anlauf für Alkoholverbot in Wien-Floridsdorf

Der Winter und die Corona-Krise haben das Thema etwas in den Hintergrund gedrängt: ein striktes Alkoholverbot rund um den belebten Floridsdorfer Bahnhof (Jonasplatz) in Wien. Jetzt ist das Problem wieder da. Erste Trink-Exzesse soll es schon geben. Am 29. April startet im Gemeinderat der nächste Anlauf für den Alko-Bann.