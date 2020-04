WM-Bronzene Preiner kehrte ins Training zurück!

Weißhaidinger kehrt in Südstadt zurück

Am Montag kehrte übrigens auch Lukas Weißhaidinger in sein gewohntes Trainingsumfeld in die Südstadt zurück. „Es ist ein schönes Gefühl, seinen gewohnten Trainings-Alltag wieder aufnehmen zu können. Noch fehlt mir beim Werfen das entsprechende Fine-Tuning. Gute Würfe passieren nicht automatisch, noch spielt auch der Zufall eine große Rolle“, sagte der WM-Dritte im Diskuswurf. Er werde in den kommenden Tagen möglichst viele Würfe absolvieren, damit er das Feingefühl wieder entwickeln könne. „Die Trainingsqualität steigt natürlich deutlich, wenn der Trainer direkt neben dir steht und Anweisungen geben kann“, sagte der Oberösterreicher.