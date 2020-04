Der Verband arbeitet bereits an einem Konzept

Und da versucht das Bundesheer seine Sportler wie Pristauz oder auch Christoph Dressler in der Coronakrise nach besten Kräften zu unterstützen! „Wenn wir uns rechtzeitig anmelden und alle Hygienevorschriften einhalten, dann stellen sie uns ihre Krafträume zur Verfügung“, erzählt Dressler. Der Gosdorfer könnte daher schon in Kürze in seiner Kaserne in Faak am See wieder fleißig Gewichte stemmen. „Alle wichtigen Übungen kann man daheim ja nicht machen. Das hilft uns beim Training schon enorm.“ Ein erster kleiner Schritt zurück in Richtung Normalität. Michael Gratzer