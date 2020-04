Pärchen musste vom Berg gerettet werden!

Die beiden aus dem Bezirk Hermagor waren vom Hochfleck in Richtung Reißkogelgipfel, Gemeinde Kirchbach, unterwegs. Sie wollten eine gemütliche Wandertour machen. Doch am Weg dorthin ermüdete die 25-Jährige und schaffte es nicht mehr, die Tour fortzuführen. Im Bereich des Gipfelgrades war Endstation. Ihr Begleiter setzte per Handy sofort einen Notruf ab und ersuchte um Bergung. Die Bergung erfolgte durch die Besatzung des Polizeihubschraubers und der alpinen Einsatzgruppe Hermagor. Auch die Bergrettung Kötschach-Mauthen stand im Einsatz.