Sommerschule geplant

„Den Lern-Nachholbedarf müssen wir ernst nehmen und Angebote schaffen, ansonsten werden viele Kinder im kommenden Schuljahr Schwierigkeiten dabei haben, dem Regelunterricht zu folgen“, sagt Stadtvize Bernhard Auinger (SPÖ). Die Idee der Sommerkurse ist nicht ganz neu. Bereits seit 2011 gibt es von der Volkshochschule kostenlose Kurse für städtische Mittelschüler in den letzten beiden Ferienwochen. Und genau dieses Angebot soll jetzt erweitert werden – eben auch auf die Volksschüler. Dabei geht es nicht um einen Nachhilfe-Unterricht, sondern um eine Vorbereitung auf das kommende Schuljahr. „Noch wissen wir nicht was das Bundesministerium für den Sommer plant. Daher gehen wir auf Nummer sicher und schließen unsere Vorbereitungen in den kommenden Wochen sicherheitshalber ab“, so Auinger.