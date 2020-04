Walmart will 50.000 neue Mitarbeiter einstellen

Der umsatzstärkste Supermarktkonzern der Welt, der US-Einzelhändler Walmart, will während der Corona-Krise 50.000 weitere Mitarbeiter einstellen, um die gestiegene Nachfrage nach Lebensmitteln und Hygieneprodukten bewältigen zu können. In der Zwischenzeit korrigierten US-Wissenschaftler ihre Zahlen nach unten und rechnen nun mit 60.000 Toten infolge der Corona-Pandemie in den USA bis Anfang August. In Louisiana rief der US-Pastor Tony Spell zur Missachtung der Ausgangsbeschränkungen auf und hielt Gottesdienste in seiner Kirche ab, bei denen sich viele Gläubige mit dem SARS-CoV-2-Virus infizierten.