IV-Präsident warnt vor wirtschaftlichem Kollaps

Der Präsident der Tiroler Industriellenvereinigung, Christoph Swarovski, hat am Freitag Alarm geschlagen, was die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise betrifft. „Der medizinische Kollaps ist ausgeblieben, nun müssen wir dafür sorgen, dass kein wirtschaftlicher Kollaps eintritt“, sagte Swarovski am Freitag bei einer Videopressekonferenz des Landes.