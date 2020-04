Aus Freude am Aufsperren: Figaro klopft Sprüche

Dass er nicht nur kunstvoll Locken drehen kann, sondern auch lustige Reime zu drechseln versteht, beweist jetzt Le-Figaro-Chef Jürgen Gartner im Mostviertel. „Die Angst vorm Reindl-Schnitt war groß, zum Glück geht’s bei uns am 2. Mai wieder los!“, dichtete der Friseur nach der Ankündigung, dass er sein Geschäft im kommenden Monat wieder aufsperren darf. Gemeinsam mit seiner Frau Karin und Tochter Lena scharrt der Meister bereits in den Startlöchern, um nach der Corona-Zwangspause schon bald wieder in den Geschäften in Petzenkirchen und Amstetten seiner geliebten Profession nachgehen zu können.