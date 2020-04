Laborchef warnt: „Es ist noch immer eine Krise“

Der SALK-Krisenstab-Chef Richard Greil warnt jedoch: „Es wird in den nächsten Wochen zu einer Spaltung der Wahrnehmungen kommen.“ Zwar sei der Höhepunkt der Infektionen bereits erreicht. Der Gipfel der Todesrate stehe jedoch erst in einigen Wochen bevor. „Man kann damit rechnen, dass der Zeitpunkt für die Höchstrate an Todesfällen deutlich versetzt von der Spitze bei den Infektionen auftritt“, erklärt Greil. Auch dann sei weiterhin Geduld gefordert. Denn bis die Todesrate deutlich abnimmt, können laut Greil weitere Wochen vergehen.