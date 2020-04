Nachfrage groß: „Urlauber wollen nach Kärnten!“

Trotz Corona-Pandemie, auf den Urlaub wollen Herr und Frau Österreicher nicht verzichten. Davon dürfte Kärnten mit seinen wenigen Covid-Fällen besonders profitieren. „Die Nachfrage für den Sommer ist gewaltig!“, erzählt Hotelier Peter Schwarzenbacher vom Arlbergerhof am Weißensee. Nur die Busgruppen, die vor allem in der Vorsaison in Mai und Juni Kärntens Hotelbetten füllen, bleiben heuer komplett aus. Besonders gefragt sind in Corona-Zeiten Apartments, Privatzimmer und Urlaub am Bauernhof.