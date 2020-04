Sicherer Transport in Isolationskammern

Auch Heer mit Isolationskammern ausgestattet

Auch das Bundeheer hatte erst kürzlich einen Soldaten, der an Covid-19 erkrankt gewesen sein dürfte, mit einer topmodernen Sanitätsplattform im „Black Hawk“-Helikopter aus Sarajewo zurückgebracht. In der Isolationskammer konnte der infizierte Patient problemlos und ohne Ansteckungsgefahr für die Crew in das Heeresspital in der Wiener Van-Swieten-Kaserne verlegt werden.