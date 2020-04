DiCaprio versteigert für Spende Statistenrolle

„All in Challenge“-Stab an Matthew McConaughey weitergegeben

Bei dem sogenannten All in Challenge geben Stars Spendern die Chance auf ein persönliches Treffen - und fordern dann andere Prominente auf, es ihnen gleichzutun. DiCaprio reichte den Stab unter anderem an den Schauspieler Matthew McConaughey sowie Ellen DeGeneres weiter. Ersterer will mit einem Spender ein American-Football-Spiel anschauen.