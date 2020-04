Frau (41) von „schottischem Norweger“ ausgetrickst

Angeblicher Flug am Ostermontag

Der vermeintliche Traummann gab vor, die Mühlviertlerin am Ostermontag besuchen zu kommen. Die Vorfreude bei der 41-Jährigen war groß. Das dürfte bei ihr auch das gesunde Misstrauen Fremden gegenüber ausgeschaltet haben. Denn anders ist schwer zu erklären, warum sie annehmen konnte, dass in Zeiten der Corona-Reisebeschränkungen der „Norweger“ per Flugzeug in Wien ankommen würde. Und angeblich von dort kontaktierte sie der sehnsüchtig Erwartete. Er behauptete, er sei am Wiener Flughafen auf unvorhersehbare Probleme bei der Einreise gestoßen und würde dringend 4500 Euro benötigen, damit es doch noch zu dem persönlichen Treffen kommen könne.