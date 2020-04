100 Tage Türkis-Grün: Eine erste Bilanz

Wie hätte Türkis-Blau die Corona-Krise gemeistert?

Auch Kritik an der einen oder anderen Maßnahme ist legitim. Dass nun aber ausgerechnet in dieser schlimmen Krise Teile der Opposition ausrücken, um das berühmte Haar in der Suppe zu finden, ist lächerlich. Um nur ein Beispiel zu nennen: Wenn der ehemalige Koalitionspartner, die FPÖ, nun mit beleidigter Schnute moniert, dass Kurz & Co. „etliche Ideen“ der Freiheitlichen übernommen hätten, wirft das weniger ein schlechtes Licht auf die Bundesregierung als auf den Fingerzeiger selbst. Dieser Schuss ging nach hinten los.