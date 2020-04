Rita Wilson sprach über ihre Corona-Erkrankung

Oscarpreisträger Hanks (63, „Forrest Gump“, „Philadelphia“ und „Toy Story“) hatte sich im März zu Dreharbeiten in Australien aufgehalten, als die Coronavirus-Infektion bei ihm und Wilson festgestellt wurde. Zunächst aus einem Krankenhaus in Australien und später aus der Selbstisolierung in ihrem Haus meldete sich das Paar mehrmals mit Updates über seinen Zustand. Wilson geht davon aus, dass sie nun immun gegen den Erreger SARS-CoV-2 seien. Beide hätten Blut für Forschungszwecke gespendet.