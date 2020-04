Lange Autokolonnen vor den Baumärkten

Der Kundenansturm auf Baumärkte war gestern enorm. In Wiener Neudorf sowie in Vösendorf standen Hobbyhandwerker eine halbe Stunde vor der Geschäftsöffnung Schlange - Polizisten kontrollierten die Einhaltung des Sicherheitsabstandes. Ebenso in Brunn am Gebirge, wo sich die Autos gar bis auf die B…17 zurückstauten.