Dornbirn: Ein Jahr nach Mord Täter weiter flüchtig

Der 27-jährige Vorarlberger, der dem Drogenmilieu zugerechnet wird, verstarb nach Eintreffen der Polizei und des Notarztes noch an Ort und Stelle. Der Gesuchte war mit einem olivgrünen Parka mit Kapuze und braunen Trekkingschuhen bekleidet. Er trug zum Tatzeitpunkt einen Rucksack bei sich und eine dunkle Schildkappe. Der Unbekannte dürfte sich seit etwa Jänner 2019 in Vorarlberg aufgehalten haben und stand offenbar regelmäßig in Kontakt mit der örtlichen Drogenszene. Nach der Tat flüchtete er per Stadtbus und ÖBB-Regionalzug in Richtung Feldkirch.